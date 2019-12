Non solo Alfred Duncan del Sassuolo, la Fiorentina punta anche Meité del Torino per il centrocampo. Secondo quanto riporta Sky Sport, la società viola avrebbe già avviato i primi contatti con i granata per parlare del centrocampista francese. La priorità della Fiorentina è quella di rinforzare la mediana che ha vissuto molte difficoltà in questa prima parte di stagione.