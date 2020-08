La Fiorentina continua a seguire da vicino Javi Martinez, indicato come il centrocampista che porterebbe qualità ed esperienza alla viola. Se lo spagnolo abbasserà le sue pretese economiche, allora anche l’accordo con il Bayern Monaco può dirsi a buon punto. I bavaresi non hanno messo ostacoli, visto che il contratto del centrocampista scadrà nel 2021 e la prospettiva di incassare qualcosa è un punto a favore dei viola. Javi Martinez, però, ora guadagna circa 5 milioni di euro. La Fiorentina pare aver trovato la chiave giusta per portarlo a Firenze: contratto pluriennale. Lo scrive La Nazione.