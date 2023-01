Come sottolineato oggi da molti quotidiani la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha un grave problema in attacco. Con Cabral che probabilmente dovrà restare out per almeno un mese, e con un Jovic che sembra tutto tranne che un giocatore di calcio, in questi untimi 15 giorni di mercato la dirigenza gigliata vorrà tenere sotto controllo la situazione e, in caso di necessità, vorra quindi anche cercare di accontentare il proprio tecnico regalandogli un giocatore che possa davvero fare la differenza.



Ovviamente i nomi sono tanti e molti difficili e, dopo Beto e Arnautovic, nelle ultime ore si sta parlando di un forte interesse per Nzola dello Spezia e Colombo del Lecce. Ma questa mattina Tuttosport ha voluto rilanciare l’ennesimo nome, ultimamente mai accostato ai viola, ma che in passato è stato più volte vicino al trasferimento in viola. Stiamo parlando dell’ex Cagliari Joao Pedro, ormai dalla scorsa estate in forza al Fenerbahce, e che potrebbe lasciare la Turchia a cifre sostenibili per le casse gigliate. Nelle prossime ore arriveranno sicuramente novità.