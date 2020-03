La Fiorentina sta provando a guardare al futuro, per costruire la squadra per la prossima stagione, e ci sono alcuni profili che sta seguendo da vicino. Come riporta La Nazione, Pradè e soci stanno guardando in casa Udinese, dove ci sono due profili che piacciono e sono seguiti da tempo. Il primo è Rolando Mandragora, centrocampista che il ds viola conosce bene, e l'atro è Stryger Larsen.