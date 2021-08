L'edizione fiorentina de La Repubblica raffredda molto le piste che portano in ottica viola a Berardi (troppo costoso) e Orsolini (mai entrato nel vivo), mentre sottolinea come i profili di Gonzalo Plata dello Sporting Lisbona e Facundo Farias del Colon, rispettivamente 2000 e 2002, siano da considerare colpi in prospettiva, non rinforzi nell'immediato.