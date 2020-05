Per il futuro della difesa viola, Repubblica parla di una nuova idea italiana, che porta ad Andrea Cistana. Il centrale classe 1997 è reduce da una prima stagione in Serie A da protagonista, con la quale si è conquistato anche la chiamata in nazionale maggiore. Trattare con il Brescia di Cellino però non sarà sicuramente facile, visto le cifre altissime che richiede per i suoi tesserati