Il Corriere dello Sport si concentra nuovamente sul mercato della Fiorentina. I viola hanno messo nel mirino il giovane francese di origini haitiane Bellegarde. Lo Strasburgo lo ha acquistato la scorsa estate dal Lens per 2 milioni, più la percentuale su una futura rivendita. Il campionato francese è terminato anzitempo e così la sua stagione: 30 presenze, un assist in Ligue 1 e un gol in Coupe de France.