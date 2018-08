Per il quotidiano svizzero Blick, Corvino sta pensando ad Anto Grgic per completare la mediana viola, il giovane centrocampista classe 1996 è di proprietà dello Stoccarda, in prestito al Sion. In patria è considerato un talento di prospettiva tanto da rappresentare il futuro della nazionale svizzera e potrebbe prendere il posto di Valon Behrami nella selezione elvetica.