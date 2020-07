Il Corriere dello Sport in edicola oggi assicura che non sarà Beppe Iachini l’allenatore viola della prossima stagione. I segnali che arrivano vanno tutti in questa direzione. Juric, Di Francesco e Giampaolo sono i tre candidati principali. Spalletti è un sogno e rimarrà tale, nel frattempo il quotidiano fa anche il nome di Jardim con un passato al Monaco che altri spingono verso il Flamengo.