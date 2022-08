La Fiorentina di Vincenzo Italiano è ufficialmente alla ricerca di una mezz’ala per completare il centrocampo: in attesa del rientro di Castrovilli, che dopo l’infortu nio al crociato resterà fuori per almeno altri 5 mesi, la dirigenza gigliata è alla ricerca del profilo adatto per far fare il salto di qualità alla squadra. Il primo nome sul taccuino di Daniele Pradè è quello di Giovani Lo Celso, ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte al Tottenham ma che allo stesso tempo gode di un buon mercato.



Nelle ultime settimane era tornato forte l’interesse del Napoli che, a fronte di un imminente cessione di Zielinski al West Ham, sarebbe pronto a investire tanti milioni per l’argentino. Secondo quanto riportato quest’oggi dal portale spagnolo TycSports la volontà del giocatore sarebbe quella di tornare nuovamente a vestire la maglia del Villareal, squadra con cui nella scorsa stagione,ha raggiunto i quarti di finale di Champions. I sottomarini gialli però non sono disposti a pagare la cifra richiesta dagli Spurs e per questo entrerebbe in ballo la Fiorentina: in caso di un mancato accordo con il Villa, l’argentino potrebbe davvero prendere in considerazione l’idea di un trasferimento a Firenze.



Il club gigliato ha le disponibilità economiche per provare a convincere il Tottenham ed un altro aspetto da non sottovalutare sarà sicuramente la “colonia” argentina presente nella rosa viola. Il centrocampista classe ’96 ritroverebbe Nico Gonzalez e Lucas Martinez Quarta, compagni in nazionale nella vittoria dell’ultima edizione di Copa America.