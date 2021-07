Nikola Milenkovic non rinnvoerà il suo contratto in scadenza 30 giugno 2022 con la Fiorentina che, quindi, sta valutando la possibilità di una cessione già in questa sessione di mercato. Sul difensore serbo ci sono tutte le big italiane per prenderlo a prezzo di saldo, ma la società viola, proprio per questo, preferirebbe venderlo all'estero per provare ad incassare di più.