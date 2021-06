Brutte notizie in arrivo dall’Inghilterra per quanto riguarda la Fiorentina: come riporta in questi minuti la versione online del prestigioso quotidiano inglese The Guardian, l’obiettivo di mercato viola Nico Gonzalez (oggi allo Stoccarda e attualmente impegnato con la sua Argentina in Copa America) sembra ormai essere ad un passo dal Brighton. L’operazione, riporta theguardian.com, si dovrebbe chiudere sulla base di 25 milioni di sterline (ovvero oltre 29 milioni di euro, bonus compresi). Nonostante lo Stoccarda avesse accettato un'offerta simile da parte Fiorentina, conclude il portale, pare che Gonzalez abbia in ogni caso preferito trasferirsi in Premier League.