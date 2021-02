Dopo la vittoria contro lo Spezia, la Fiorentina prosegue il proprio percorso verso i 40 punti necessari a salvarsi, con Cesare Prandelli che comincia a domandarsi quale sarà il proprio futuro in viola. Per il tecnico, si legge su La Repubblica, la sensazione è che ci possa essere spazio nell'immediato, con un ruolo da direttore tecnico. Questa dovrebbe essere la soluzione più probabile nel caso in cui la squadra finisse la stagione in crescendo.