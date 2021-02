Dusan Vlahovic sta vivendo un momento d’oro, come riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, è attualmente terzo in Europa tra i bomber nati dal 2000 in poi. Davanti a lui solo Haaland e Kean. Il serbo in poco più di un mese ha preso sulle spalle l’attacco della Fiorentina, 8 delle ultime 12 reti (escluso l’autorete a favore di Alex Sandro) sono sue. I riflettori di mezza Europa sono adesso accesi sul talento gigliato. Gli operatori di mercato non smettono di osservarlo, si contano numerosi estimatori in Premier League e pure in Bundesliga, senza dimenticare quelli italiani. Con il contratto in scadenza nel 2023 non potrebbe essere altrimenti. La società a fine stagione farà di tutto per cercare di prolungare l’accordo e metterlo al centro del progetto, altrimenti sarà cessione con plusvalenza record coi top club pronti a sfidarsi a suon di milioni.