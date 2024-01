Fiorentina, perché Brekalo va all'Hajduk Spalato e non alla Dinamo Zagabria

Federico Targetti

Josip Brekalo lascia la Fiorentina: la notizia era nell'aria ormai da un mese e per la partenza del croato ex Wolfsburg era solo questione di tempo, ma negli ultimi giorni la vicenda ha assunto i contorni di una vera e propria telenovela. Sul giocatore c'era anche la Salernitana, ma fin da subito sono state prese solo due opzioni, per motivi personali: la permanenza a Firenze, anche da seconda scelta con il rientro di Nico Gonzalez e Sottil, e il ritorno in Croazia.



TRA DINAMO E HAJDUK - L'accordo per un prestito secco fino alla fine della stagione con ingaggio a carico della Dinamo Zagabria era stato trovato, documenti firmati e tutto pronto per le visite mediche, ma nel frattempo la squadra del tecnico Jakirovic ha perso 3-0 il derby contro la Lokomotiva e la società ha deciso di cambiare in panchina, chiedendo a Brekalo di congelare l'affare per qualche ora. L'ex Torino, però, non ha voluto aspettare, non convinto della situazione, e ha preferito accettare lo stesso tipo di accordo con l'Hajduk, dove gioca anche l'ex Inter Ivan Perisic. Ora la Fiorentina può muoversi in entrata sul mercato e andare a prendere un esterno nelle ultime ore della finestra invernale.