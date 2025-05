Fiorentina, perché Gudmundsson non gioca contro il Venezia

Getty Images

Assenza a sorpresa per la Fiorentina impegnata sul campo del Venezia: oltre a Kean, forfait anche per Albert Gudmundsson, che non figura nell'undici titolare. Il motivo dell'assenza del numero 10 islandese, nemmeno in panchina sarebbe da ricondurre a noie fisiche.



Palladino, a causa dell'indisponibilità di Kean e Gudmundsson e della squalifica di Zaniolo, deve correre ai ripari e cambiare modulo, schierando Richardson e Ndour con Mandragora e Fagioli nella batteria di centrocampisti dietro l'unica punta Beltran.