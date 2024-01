Fiorentina, perché Sottil non gioca contro l'Inter

Riccardo Sottil doveva essere titolare nella sfida tra la sua Fiorentina e l'Inter che chiude la domenica della 22esima giornata della Serie A, ma il figlio d'arte non scenderà in campo dal primo minuto. E' arrivata la notizia che ci sarà Mbala Nzola al fianco di Beltran nell'attacco gigliato.



PROBLEMA FISICO - Sottil infatti ha accusato un problema fisico nel riscaldamento e ha dovuto alzare bandiera bianca, figurando comunque in panchina. Curiosa la scelta di Italiano che lo sostituisce con la seconda prima punta in campo contro l'Inter capolista, segno evidente che Nico Gonzalez, rientrato dopo l'infortunio patito in Conference League a metà dicembre contro il Ferencvaros, non è ancora al top della condizione.



2024 MALEDETTO - Non è ancora il momento di esordire nel nuovo anno per Sottil: il numero 7 viola, infatti, è fermo dalla fine del 2023 per via di un problema alla coscia e doveva rientrare stasera, ma così non sarà. Gennaio a vuoto per l'ex Cagliari.