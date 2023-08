La Fiorentina ha rinforzato il proprio attacco in questa estate di mercato, ma nelle prossime giornate non è esclusa che possa arrivare una dolorosa cessione. Diversi club di Premier League sono in contatto con l'entourage di Nico Gonzalez e, se dovesse arrivare un'offerta adeguata alle richieste della Fiorentina (circa 40 milioni), il suo addio potrebbe concretizzarsi.