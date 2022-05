Con il mancato rinnovo di contratto e quindi con l'addio a parametro zero dalla Juventus di Federico Bernardeschi la Fiorentina perde fino a un massimo di 5 milioni di euro. Era infatti questa la clausola presente negli accordi sottoscritti dalle due società al momento del suo passaggio da Firenze a Torino. La clausola prevedeva un 10% sul prezzo della futura rivendita fino a un massimo di 5 euro. Non essendoci rivendita la Fiorentina non incasserà più un euro da Bernardeschi.