Partita amichevole per la Fiorentina, che ha ospitato il Perugia allo stadio Franchi, per mettere minuti nelle gambe dei nuovi, e far rodare i meccanismi che sta costruendo Montella, dopo due partite non positive per i viola. La squadra che è scesa in campo dal primo minuto contro gli umbri è una lontana parente della squadra che sabato prossimo affronterà la Juventus, visti i tanti giocatori impegnati con la nazionale, ma si vedono titolari sia Ribery che Dalbert, entrambi a caccia minuti in viola, con l’ambizione di arrivare al big match in forma per una maglia da titolare.

La prima frazione non è propriamente spettacolare, ma i viola fanno vedere alcune cose positive. Le due corsie, occupate rispettivamente da, regalano sicuramente le giocate migliori, conDella leggenda francese, invece, si vede la generosità e la qualità, duetta con Boateng e Dalbert, e dalle sue ripartenze nascono le azioni più pericolose dei viola.Anche il secondo tempo non regala grandissime emozioni, anche se la squadra di Montella ha fatto vedere alcune cose positive., con l’esterno algerino che si è reso protagonista di un paio di giocate di buon livello.. Tutto sommato un buon test per i viola, che a ranghi ridotti non sfigurano e mettono importanti minuti nelle gambe.