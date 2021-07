Secondo Il Corriere dello Sport-Stadio, dopo che ieri è andato in scena un incontro tra il procuratore di Pezzella e la dirigenza viola, oggi sarà la volta dello stesso giocatore, di rientro dalle vacanze per capire dove sarà il suo prossimo futuro. Non è ancora il giorno delle decisioni, perché l'opinione di Italiano in seguito al colloquio col giocatore è ritenuta un passaggio non tralasciabile. Quindi, appuntamento alla prossima settimana. Per adesso, quella con l'Atalanta sarebbe una trattativa appena abbozzata.