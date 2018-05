Capitolo riscatto di German Pezzella in casa Fiorentina. Come riportato da FirenzeViola.it, si avranno novità importanti in tal senso già dalla prossima settimana, quando l'entourage dell’argentino, il procuratore Martin Guastadisegno, volerà in riva all'Arno per incontrare la società di viale Fanti presumibilmente al fine di formalizzare il riscatto fissato a 10 milioni (trattabili) con il Betis Siviglia, che per il prestito oneroso aveva già rilevato 500.000 euro dai viola. Saranno giorni caldi, dunque, per quanto concerne le sorti del leader della difesa di Pioli, seppur - lo ribadiamo - al momento appaiano quasi scontate