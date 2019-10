German Pezzella, capitano della Fiorentina, ha rilasciato qualche battuta ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole in vista della gara con la Lazio:

“Immobile è un grande giocatore, negli ultimi anni è stato spesso capocannoniere. Sappiamo che sarà un pericolo per noi poi c’è anche Correa che conosco bene. E’ un bravo ragazzo ed è in un momento molto buono. In campo non ci sono amici e farò di tutto per fermarlo”.