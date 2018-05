Il giocatore della Fiorentina German Pezzella ha rilasciato un'intervista a FiorentinaNews.com dopo il riscatto del suo cartellino da parte della società viola: "Sono felice, in questo primo anno in Italia mi sono innamorato della piazza e della gente di Firenze. Dico però che già dal primo momento in cui arrivai avevo il desiderio di essere riconfermato, spesso pensavo al giorno in cui sarei diventato un giocatore di proprietà della Fiorentina e finalmente questo giorno è arrivato, sono molto felice"

