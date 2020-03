La Fiorentina ha già iniziato a costruire la rosa del futuro, che sarà ambiziosa e competitiva, e l'unico reparto che ancora non è stata toccata dalla rivoluzione è la difesa. Come riporta il Corriere dello Sport, German Pezzella non sta convincendo, sopratutto per la sua poca propensione ad impostare, oltre che per qualche prestazione sottotono, e sta diventando un vero e proprio caso di casa viola. Su di lui c'è il Napoli da tempo, e sembra molto plausibile la pista che porta all'addio in estate.