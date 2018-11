Il giocatore della Fiorentina German Pezzella è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del momento viola: "Ancora è presto per dire se è la mia miglior stagione in carriera: dopo un anno che conosco il calcio italiano, spero di migliorare ancora. In difesa concediamo pochissimo e quel qualcosa finisce dentro. Ci sono stati errori ancor prima del tiro di Florenzi, fin dall'inizio dell'azione: sfortuna e colpa nostra. Capitano? Ogni partita è un'emozione, fin da quando vedo la fascia nello spogliatoio: è una fascia piena di tante cose. Quando è successo il fatto della fascia con la Lega, non abbiamo lottato per andare contro le regole, bensì perché in questa fascia abbiamo dentro la città, la squadra e il nostro Capitano. Tre rimonte subite? Colpa nostra, è difficile perché le colpe sono disparate. Soprattutto a Torino abbiamo segnato dopo un minuto e siamo arretrati, sbagliando molti passaggi. Dobbiamo gestire meglio i vantaggi. Taglio sopra l'occhio? La prossima volta il più lontano da Milenkovic (ride, ndr). VAR? Ho in casa un foglio enorme con le decisioni contro di noi (ride, ndr). Da dentro al campo a volte non si capisce chi ha la decisione. Rigore contro la Roma è strano strano, io mi arrabbierei se me lo fischiassero contro.