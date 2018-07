Il giocatore della Fiorentina German Pezzella ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Moena: "Che squadra ti aspetti? Mi aspetto un gruppo unito che lavori tutti i giorni al massimo. Stiamo dando una buona base p er tutta la prossima stagione, e vogliamo fare meglio dell’ anno scorso. Lavoriamo tutti i giorni al massimo per raggiungere qualche obbiettivo in più dell’anno scorso. Si può sempre migliorare, abbiamo cominciato una settimana fa, abbiamo dei giovani che devono inserirsi. Siamo pronti a lottare tutti i giorni. Europa League? Sappiamo che è una possibilità. Vogliamo essere pronti se dopo il 19 avremo la conferma. Dobbiamo preparare bene la prossima stagione che può essere lunga. Mondiali? Per me non essere convocato è stato un grande colpo, io volevo molto andarci. Purtroppo non è andata bene, ho fatto il tifo come tutti i miei connazionali, ma ora si deve ripartire. Lafont? Abbiamo tanti giocatori giovani con personalità. Lafont l’ho visto molto bene, sa quello che vuole, ancora parla più che altro francese, ma si capisce che è già un uomo più che un ragazzo".