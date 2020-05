capitano della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a La Nazione:“Mi è rimasta la paura iniziale, la consapevolezza che bisogna stare molto attenti, che non bisogna sottovalutare nulla ma anche l’affetto di tutte le persone che mi sono state vicine, i miei familiari, la società, tutti. Mi rimane la forza che mi sono fatto e che mi hanno dato tutti. E mi rimane una grandissima voglia di giocare a calcio”.“Penso che sarà bellissimo tornare a giocare ma con le giuste condizioni di sicurezza sia per i calciatori che per tutti gli addetti ai lavori. Noi eravamo in crescita, stavamo ottenendo una certa continuità di risultati, spero in un un bel finale“.“Nel calcio non si può mai affermare nulla con certezza. Ma non ho mai nascosto che Firenze e la Fiorentina sono nel mio cuore. Qui sto davvero bene, ho trovato la mia dimensione ideale“.“Ho cercato di darmi una grandissima forza. Mi allenavo nel limite del possibile. Facevo videochiamate con mia moglie ed i miei cari. Provavo a cucinare, leggevo, guardavo film e serie tv. Non è stato facile passare tutto quel tempo completamente solo. Ma per fortuna ora è solo un brutto ricordo“.“Eccezionale. Il presidente Commisso è una persona fantastica. Durante tutto questo periodo mi è stato davvero vicino, mi chiamava spesso per sapere come stessi e mi ha fatto piacere. Anche con il dg Barone ed il ds Pradè così come con il resto della società il rapporto è stupendo. Con me si sono comportati in modo egregio“.“Come capitano ho un rapporto ottimo con tutti, devo rappresentarli. Poi è normale legare di più con Badelj o Benassi, con i quali abbiamo un vissuto molto forte o con Caceres e i i sudamericani“.“Lo conosco abbastanza bene. E’ molto giovane ma forte e con ampi margini di crescita. Si chiama Nikola Milenkovic e gioca già nella squadra giusta“.“Voglio ringraziarli, ci sono sempre stati vicini. In molti mi hanno fatto sentire il loro affetto, non lo dimenticherò“.