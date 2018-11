Nel corso dell'intervista concessa a Radio Bruno Toscana, il capitano della Fiorentina German Pezzella ha parlato anche del proprio futuro: "Io sto bene qui, nel calcio è difficile trovare il posto giusto e quando sei felice in un posto devi approfittarne. Se cambia qualcosa però, un direttore o altro, magari le cose possono cambiare anche per me. Per ora mi alleno ogni giorno per essere migliore e ho ancora quattro anni di contratto".