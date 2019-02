ll giocatore della Fiorentina German Pezzella ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento 'Top Player Viola', organizzato dal Brivido Sportivo.



LA FASCIA - Indossare la fascia di capitano della Fiorentina è una grande responsabilità, indossare quella di Davide è un onore grandissimo.



I LEADER - Quando sono arrivato qui, ho trovato in Davide una persona sensazionale che mi ha fatto crescere tanto, anche nella testa. Lui e Milan (Badelj, ndr) sono stati molto importanti, ho imparato da loro il modo in cui si guida una squadra. LA COPPA ITALIA - Dopo la sosta abbiamo messo come obiettivo di provare a giocare cinque partite in Coppa Italia, ovvero arrivare in finale. Una partita come quella contro la Roma accade una volta ogni tanto, abbiamo i piedi per terra. Vogliamo dare questa emozione ai tifosi, dobbiamo mettere la testa prima sul campionato e poi quando arriverà l'Atalanta ci proveremo.

Lo chiudo in casa (ride, ndr). Arriverà dove vuole, ha capacità e testa per fare di tutto.



IL NAPOLI - Quello che è successo lo scorso anno lo abbiamo visto, è andato tutto a favore nostro. Sarà una partita diversa, loro stanno attraversando un buon momento e proveremo a vincere.



LE MULTE NELLO SPOGLIATOIO - Se dico un nome mi ammazzano (ride, ndr). Quando è iniziata la stagione ho raccolto tanti soldi, abbiamo fatto anche una cena. Soprattutto i ragazzi nuovi che dovevano abituarsi alle nostre maniere. Abbiamo un paio di nomi interessanti...



LA FASCIA DI DAVIDE - Abbiamo parlato di una battaglia contro le leggi: non era una battaglia, bensì andare oltre quello che noi sentiamo. Per noi significa molto avere il suo ricordo in campo con noi, a volte spiegarlo a parole è difficile. Questa fascia ha dentro Davide, i quartieri di Firenze, tutto.