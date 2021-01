Il capitano della Fiorentina German Pezzella ha parlato a Tuttosport: "La vittoria contro il Crotone è stata importante per vari motivi ma adesso non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Ora c'è il Torino, ci aspetta una trasferta complicata. Noi non siamo quelli che hanno battuto 3-0 la Juventus ma neanche quelli che hanno perso 6-0 contro il Napoli. Adesso dobbiamo fare solo una cosa: guardare avanti e risalire la classifica. Perché non abbiamo chiesto scusa dopo la sconfitta al Maradona? A me non piace parlare sui social ma con i fatti. Ci siamo riuniti e abbiamo preparato al meglio la sfida con il Crotone. Secondo me era il modo migliore di chiedere scusa. Rinnovo? Certi discorsi li affronteremo più in là, quando il campionato sarà finito. Per fare il salto definitivo ci manca solo la continuità. Non sono stupito dai numeri di Dusan e spero che superi il prima possibile la doppia cifra. Ribery? Fa segnare e crea gioco, ci dà sempre tanto".