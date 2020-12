Il capitano della Fiorentina German Pezzella parla ai canali ufficiali del club viola dopo la sconfitta in casa dell'Atalanta: "Loro sono una squadra forte, ma dobbiamo pensare a noi e fare di più in un momento così difficile. E' mancato tanto, nel risultato e nella prestazione. Nel primo tempo hanno creato tanto, noi siamo stati pericolosi, ma poi hanno segnato e spaccato la partita. Il pari dell'altro giorno ci dava un minimo di speranza, ma in casa si doveva vincere. Oggi non siamo stati all'altezza, dovevamo fare una grande partita a Bergamo e non l'abbiamo fatta. Non bisogna nascondersi, dobbiamo metterci la faccia, accettare le critiche perché stare così in basso in classifica non è bello, c'è tanto da lavorare. Dobbiamo digerire questa partita in fretta perché abbiamo tre partite ravvicinate, per arrivare alla sosta nella miglior forma possibile".