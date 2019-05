German Pezzella si opererà in giornata dopo la frattura zigomatico-orbito-mascellare patita durante la gara contro l'Empoli. Come scrive La Nazione, i tempi di recupero tengono in ansia la Fiorentina - salterà il Milan, forse anche il Parma - e la Nazionale argentina, dato che la Copa America è alle porte e il ct Scaloni vuole il difensore al 100%.