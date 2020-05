Las noticias que circulan respecto a mi son falsas, por suerte NO!!! resulte positivo al test. Por favor, prudencia con estas cosas — German Pezzella (@Gpezze) May 7, 2020

Oggi laha comunicato che tre giocatori sono risultati positivi al coronavirus. Tra questi non c'è il capitano, German, in precedenza positivo. Lo stesso giocatore lo ha comunicato con un messaggio sul proprio profilo Twitter: "Le notizie che circolano su di me sono false, per fortuna il test non è risultato positivo. Si prega di fare attenzione con queste cose".