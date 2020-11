German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, parla a Sky Sport dopo il ko col Benevento: "Nei momenti difficile quando incassiamo un gol abbassiamo la testa e ci ha pesato tanto. Non può essere così perché nel calcio queste cose succedono. Dobbiamo fare un passo avanti. I perché di tutto questo lo dico nello spogliatoio, adesso dobbiamo solo fare meglio e fare punti. Preoccupato? Un po’ di preoccupazione c’è sempre nei momenti difficili e l’unico modo per farcela è lavorando, dando tutto. Abbiamo giocatori di qualità ma dobbiamo metterli nelle condizione e con l’atteggiamento giusto perché queste si vedano in campo".