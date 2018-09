Il giocatore della Fiorentina German Pezzella ha parlato in zona mista al termine della gara contro l'Inter, come riportato da ViolaNews.com: " Abbiamo fatto una grande prestazione, eravamo vicini a portare a casa il risultato. L’Inter ha calciato solo una volta in porta nel secondo tempo. Questa è la strada giusta perché ho visto una bella prestazione da parte della squadra. Siamo rientrati male nello spogliatoio dopo quell’episodio. Ma poi siamo ripartiti bene, abbiamo pareggiato, e siamo rimasti sempre in mezzo alla partita. Arbitro? Si parla tanto sul fatto che siamo una squadra giovane ma meritiamo più rispetto. È difficile fare l’arbitro perché dentro al campo hai tanta adrenalina ma durante la partita devi arbitrare in maniera equivalente".