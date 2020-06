Laurent Blanc, ex allenatore del PSG non allena da 3 anni, ma è comunque oggetto del desiderio di molti club. Secondo L’Equipe infatti, oltre a Schalke 04, Milan, Borussia Dortmund, Newcastle, Fenerbache, Valencia, c’è anche la Fiorentina sulle sue tracce. Il francese cerca un progetto ambizioso per tornare ad allenare.