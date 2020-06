La Fiorentina sta guardando al futuro, pronta a rivoluzionare la rosa e puntare in grande. Nel caso in cui i viola non riuscissero ad arrivare a Belotti, il tesoretto dalla cessione di Chiesa sarebbe sfruttato in maniera diversa. Come riporta La Nazione, i soldi verrebbero divisi tra Nainggolan e Piatek.