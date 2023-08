La Fiorentina continua a seguire con interesse Tommaso Baldanzi per il proprio centrocampo. L'azzurro è un obiettivo concreto, anche se arrivarci non sarà semplice. La Nazione in edicola stamani spiega come l'Empoli chieda ben 30 milioni per il suo gioiello. Una cifre che la Fiorentina potrebbe provare a raggiungere vendendo Amrabat o inserendo alcune contropartite tecniche nell'eventuale affare.