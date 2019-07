Secondo quanto raccolto da Violanews.com, tra i nomi sul taccuino viola c’è anche Keita Balde, rientrato al Monaco dopo l’esperienza in chiaroscuro all’Inter. Il senegalese (impegnato in questi giorni in Coppa d’Africa) piace moltissimo a Montella, che già spese il suo nome per il Milan un paio di stagioni fa. Al momento la Fiorentina non ha mosso passi ufficiali, anche perchè il club monegasco chiede oltre 30 milioni, cifra che ha frenato anche alcuni club di Liga e di Premier (Arsenal) che avevano preso informazioni.