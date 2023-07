Dopo la partenza di Igor, la Fiorentina è alla ricerca di un difensore da aggiungere alla propria rosa. Secondo quanto scrive stamani Il Tirreno, i Viola hanno messo nel mirino Murillo, centrale classe 2002 in forza al Corinthians. Tuttavia, l'operazione appare difficile per diversi motivi. Il primo è relativo al cartellino, che è suddiviso fra l'80% di proprietà del club e la restante parte in mano agli agenti e alla società dove è calcisticamente nato. Operazione, poi, piuttosto complicata anche per quello che concerne le cifre. Il giovane difensore costa infatti 20 milioni di euro.