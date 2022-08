Come sappiamo il calciomercato della Fiorentina, partito in pompa magna per poi raffreddarsi, non è ancora terminato e, oltre alla mezz'aria tanto richiesta da Italiano, un altro ruolo su cui la dirigenza ha intenzione di fare qualche ritocco e quello difensivo. Nastasic non convince ed è per questo che prendere un centrale di difesa è diventato molto più di una semplice idea. L'edizione odierna de La Nazione riporta un'intensificazione dei contatti con lo Spezia, il cui ds è l'ex viola Melissano. Al centro dell'interesse della Fiorentina ci sarebbe il classe '98 Dimitros Nikolau, e nelle scorse settimane Barone e Prade hanno fatto un sondaggio. Il giocatore è della scuderia di Fali Ramadani, fattore non del tutto trascurabile, ed ha un un prezzo che si aggira attorno agli 8 milioni.