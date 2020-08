Per il centrocampo della Fiorentina torna d’attualità il nome di Franco Vazquez, che con Iachini a Palermo ha fatto il proprio record personale di marcature. Adesso è al Siviglia, club con il quale i viola potrebbero parlare di Pulgar visto che piace molto a Monchi e che a Firenze invece non ha entusiasmato. Lo scrive Tuttosport in edicola oggi.