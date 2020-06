La Fiorentina si sta muovendo anche sul fronte attacco, e ha messo gli occhi su due giocatori della Bundesliga. La Nazione riporta che il primo è Marcus Thuram, figlio di Lilian, che gioca nel Borussia M'Gladbach. Il giovane francese ha molti estimatori, e potrebbe non essere così facile riuscire a strapparlo alla concorrenza, ed è per questo che la Fiorentina è tornata anche sulle tracce di Krysztof Piatek, attualmente in prestito all'Herta Berlino dal Milan.