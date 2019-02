Anche il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha detto la sua a Rai Sport dopo lo spettacolare 3-3 contro l'Atalanta: "La partita è stata con tantissimi capovolgimenti, loro hanno sfruttato bene le prime occasioni e la partita si è fatta subito difficile ma noi abbiamo avuto il merito di rimanerci dentro. Vero che non è il risultato che volevamo ma lo è anche che la mia squadra ha la qualità per andare a far risultato a Bergamo. "Pace fatta con Gasp? Il passato è passato, siamo due avversari che vogliono solamente vincere le partite".