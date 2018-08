Curioso episodio durante l'amichevole tra Fiorentina ed Heracles Almelo. Alla mezzora, con i viola già in vantaggio grazie al rigore di Eysseric prima del raddoppio segnato da Chiesa, è stato espulso il centrocampista olandese Niemeijer per un fallo da dietro su Diks. L'allenatore Pioli ha chiesto all'arbitro di continuare a giocare in 11 contro 11. Inizialmente il direttore di gara non ha acconsentito alla richiesta facendo terminare il primo tempo in 10 contro 11, ma poi nella ripresa è stata ristabilita la parità numerica.

Ecco la formazione titolare della Fiorentina: Lafont, Diks, Biraghi, Hugo, Eysseric, Simeone, Gerson, Pezzella, Benassi, Chiesa, Norgaard.