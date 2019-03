Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha concesso una lunga intervista a Radio Bruno, nella quale si è soffermato anche su Federico Chiesa: "Sta crescendo tantissimo, non mi aspettavo questo cambiamento radicale già quest'anno. Ha cambiato approccio, è molto fiorentino. Sicuramente è qualcosa in più. Quelli che sono qui, sono tutti tifosi della Fiorentina. Sentono tanto questa situazione. Oggi è il miglior talento italiano, anche se Zaniolo sta facendo bene. Fede sta segnando tanto ora. Non so se sarà mai uno da 20 gol ma lo paragono a Mbappé. Anche lui è partito più esterno e adesso fa l'attaccante. I tanti fischi di Bergamo? Sono sicuro che abbia reagito molto bene anche se un po' ne ha risentito. Per lui è stato un buonissimo allenamento in vista della finale".