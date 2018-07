L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa dopo l’amichevole contro l’Hellas Verona, vinta 2-1 grazie alle reti di Simeone e Chiesa: "Pronti per l’Europa? Essere pronti fisicamente dopo due settimane non è semplice, ma possiamo arrivarci nella giusta condizione. Le motivazioni farebbero la differenza.Il mercato? Mi piacciono le persone positive, non è il momento di fare percentuali. Condivido ciò che ha detto. I nuovi giocatori spero possano alzare il livello. Il mercato creativo significa che dobbiamo cercare caratteristiche tecniche, tattiche e morali: giocatori che non hanno ancora raggiunto il top, che cerchino Firenze con ambizione. Pochi di voi conoscevano Veretout, Milenkovic, Pezzella, Hugo. Poi se arrivasse qualcuno a livello alto, sarei solamente contento. Una valutazione generale? Siamo stati poco precisi in mezzo al campo per le coperture, ma abbiamo trovato bene la profondità e calciato in porta. Mi piace come interpretiamo le partite. La condizione è simile per tutti. Visita di ADV? Presenza positiva, lui e Diego caricano sempre. Non dovevo essere rassicurato, gli obiettivi sono chiari. Il settimo posto dichiarato da Andrea sarebbe un miglioramento rispetto alla passata stagione. Ha fatto ciò che fanno i proprietari che non vivono quotidianamente il nostro lavoro, informandosi. Nuovo ruolo di Veretout davanti alla difesa? Cerchiamo un giocatore che possa giocare lì e un interno. Jordan può giocare ovunque in un centrocampo ‘a tre’. Mi ha dato disponibilità massima e gli piace stare lì. Simeone? Ho trovato tutti i miei calciatori cresciuti, più convinti e consapevoli. La cosa migliore che possa accadere a un allenatore. Tutti dobbiamo fare qualcosa in più. Hanno grande voglia di stare insieme e lavorare.Diks titolare tre partite su tre? Ha buona gamba e lettura delle situazioni. Può dare qualcosa in fase d’impostazione. Sono valutazioni non ancora complete, per lui e per coloro che non ho visto da vicino nella scorsa stagione. Domani il TAS? Il 19 è anche il compleanno di mio cognato (ride, ndr). Affronto il tutto con serenità, è una cosa che non possiamo determinare noi. Ma la meritiamo, per come ci siamo comportanti, noi e la società. In tutti i modi ma saremo pronti. Saponara? Stamani ha accusato un trauma contusivo alla caviglia”.