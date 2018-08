L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Radio Bruno al termine dell'Opel Cup, vinta a Magonza: "Abbiamo fatto fatica nella seconda partita, ma stiamo lavorano bene. Concludiamo questa tournée con degli spunti positivi, ma ci sono situazioni in cui possiamo migliorare. Nella partita col Bilbao abbiamo creato tanto, ma la condizione non ottimale non ci ha permesso di concretizzare, poi abbiamo fatto più fatica nella seconda partita. Dobbiamo metterci il carattere, questa squadra non molla mai, è sempre dentro la partita. Gerson e Norgaard? Il primo conosce già la lingua, in questo è avvantaggio rispetto a Christian che sta facendo più fatica, ma siamo in crescita. Adesso dobbiamo ottimizzare gli ultimi 15 giorni per arrivare al meglio al 19 agosto contro un avversario difficile, vogliamo dimostrare di essere una squadra all’altezza. Abbiamo meno incognite rispetto all’anno scorso, è arrivato Mirallas e la prossima settimana potrebbero arrivare altri giocatori, l’intelaiatura c’è già, partiamo da una base superiore rispetto a quella dell’anno scorso. Possiamo ancora crescere tanto, sapendo che sarà un campionato difficile”.