L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Cagliari: “Le trappole sono quelle di una partita difficile contro un avversario che ha dei valori e che sarà motivato. Anche loro come noi giocano anche ora per un obiettivo importante. Non mi sento di dare dei voti alla mia squadra, i giudizi si danno alla fine: abbiamo davanti a noi due partite decisive. Due sfide per l’Europa? Sì, ma le partite vanno vinte: dobbiamo battere il Cagliari in tutti i modi. La squadra è stata brava dopo il ko col Sassuolo, sapeva che c'erano poche chances di andare in Europa ma i miei ragazzi sono riusciti a vincere le partite più difficili. Abbiamo l'entusiasmo per andare avanti. La gara d’andata? Domani potrebbe confermare il sistema di gioco la squadra di Lopez, ma sicuramente non cambierà il nostro modo di fare la partita. La fase di non possesso palla sarà importantissima. All'andata abbiamo giocato bene anche se abbiamo fallito tante occasioni, ogni partita fa storia a sé. Non ci interessa che Atalanta e Milan giochino dopo. Tifosi? Non avevo dubbi che avrebbero risposto presente: sono sempre stati vicini a noi, la passione per la Fiorentina c'è sempre stata. Toccava a noi ritrovare l'entusiasmo che sembrava essersi smarrito”.